21 нояб. 2021 г., 21:35
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News Code: 84550472
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Золотая медаль V Международного фестиваля «ARTONIST» досталась иранскому фотографу

Золотая медаль V Международного фестиваля «ARTONIST» досталась иранскому фотографу

Тегеран, 21 ноября, ИРНА - Реза Мотамеди из Нейшабура, Иран завоевал золотую медаль пятого Международного сезонного фестиваля «Артонист» в секции фотографии.

Международный сезонный фестиваль «Артонист» - популярный фестиваль, который за последний год сформировался благодаря политике ряда известных карикатуристов, фотографов и художников-графиков со всего мира.

На сегодняшний день фестиваль успешно завершил четыре периода своей деятельности в виде мультфильмов с участием 55 художников из разных стран.

Ознакомившись с работами художников, судьи фестиваля признали художника Мотамеди лучшим в фото-секции и вручили ему золотую медаль этого международного фестиваля.

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