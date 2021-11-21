Золотая медаль V Международного фестиваля «ARTONIST» досталась иранскому фотографу

Международный сезонный фестиваль «Артонист» - популярный фестиваль, который за последний год сформировался благодаря политике ряда известных карикатуристов, фотографов и художников-графиков со всего мира.

На сегодняшний день фестиваль успешно завершил четыре периода своей деятельности в виде мультфильмов с участием 55 художников из разных стран.

Ознакомившись с работами художников, судьи фестиваля признали художника Мотамеди лучшим в фото-секции и вручили ему золотую медаль этого международного фестиваля.