21 нояб. 2021 г., 21:29
Journalist ID: 2388
News Code: 84550467
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Мустафаев заявил о развитии отношений с Тегераном

Мустафаев заявил о развитии отношений с Тегераном

Тегеран, 21 ноября, ИРНА - В ходе встречи с министром дорог и градостроительства Ирана Ростамом Гасеми заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев сказал, что страна стремится сотрудничать с Ираном во всех секторах экономики, и повестка дня Азербайджанской Республики заключается в развитии отношений с Ираном.

«Культурная, религиозная и историческая общность между двумя странами очень высока», - сказал Шахин Мустафаев на заседании Совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии под председательством министра дорог и городского развития Ростама Гасеми сегодня вечером.

«Сегодня мы провели встречи с высокопоставленными иранскими официальными лицами, в том числе с министром дорог и городского развития, на которых был рассмотрен ряд повесток дня. В то же время часть делегации ведет переговоры в других министерствах», - отметил он.

«Между двумя странами есть большой потенциал для сотрудничества. Сегодня мы изучаем эти возможности», - добавил он.

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