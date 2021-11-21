Мустафаев заявил о развитии отношений с Тегераном

«Культурная, религиозная и историческая общность между двумя странами очень высока», - сказал Шахин Мустафаев на заседании Совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии под председательством министра дорог и городского развития Ростама Гасеми сегодня вечером.

«Сегодня мы провели встречи с высокопоставленными иранскими официальными лицами, в том числе с министром дорог и городского развития, на которых был рассмотрен ряд повесток дня. В то же время часть делегации ведет переговоры в других министерствах», - отметил он.

«Между двумя странами есть большой потенциал для сотрудничества. Сегодня мы изучаем эти возможности», - добавил он.