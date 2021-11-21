Иранские женщины выиграли индивидуальные и командные соревнования по тхэквондо

Чемпионат мира по тхэквондо среди глухих в 2021 году прошел в Доме тхэквондо с участием спортсменов из Южной Кореи, России, Ирана, Турции, Украины и Казахстана и в итоге команда страны вышла на первое место, Турция - на второе, а Россия и Южная Корея вместе вышли на третье.