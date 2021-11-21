21 нояб. 2021 г., 16:40
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News Code: 84550240
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Иранские женщины выиграли индивидуальные и командные соревнования по тхэквондо

Иранские женщины выиграли индивидуальные и командные соревнования по тхэквондо

Тегеран, 21 ноября, ИРНА - Сегодня в воскресенье в Тегеране стартовал чемпионат мира по тхэквондо среди глухих женщин в дисциплине пумсэ, и иранские женщины стали чемпионом в индивидуальном и командного зачете на этом турнире.

Чемпионат мира по тхэквондо среди глухих в 2021 году прошел в Доме тхэквондо с участием спортсменов из Южной Кореи, России, Ирана, Турции, Украины и Казахстана и в итоге команда страны вышла на первое место, Турция - на второе, а Россия и Южная Корея вместе вышли на третье.

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