21 нояб. 2021 г., 14:50
Journalist ID: 2388
News Code: 84550088
0 Persons

Представитель МОК по солидарности: я хотел бы посетить Иран

Представитель МОК по солидарности: я хотел бы посетить Иран

Тегеран, 21 ноября, ИРНА - Представитель солидарности Международного олимпийского комитета (МОК) Оливьер Ниамаки на встрече с председателем Национального олимпийского комитета Ирана Резой Салехом Амири выразил заинтересованность посетить Иран.

В воскресенье, в кулуарах Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Дубае Реза Салех Амири встретился с Оливьер Ниамаки.   

Во время встречи глава Национального олимпийского комитета сообщил о проведении второго тура выборов в Комиссию спортсменов и представлении еще четырех человек в соответствии с положениями о гендерном равенстве и призвал к большей поддержке солидарности Ирана.

Оливьер Ниамаки также высоко оценил солидарную деятельность Национального олимпийского комитета Ирана, подтвердил выборы в Комиссию спортсменов и сказал: «Мы знаем о солидарной деятельности Национального олимпийского комитета Ирана. Мне было интересно поехать в Иран и поближе наблюдать за вашей деятельностью».

Your Comment

You are replying to: .
captcha