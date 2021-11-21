Представитель МОК по солидарности: я хотел бы посетить Иран

В воскресенье, в кулуарах Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Дубае Реза Салех Амири встретился с Оливьер Ниамаки.

Во время встречи глава Национального олимпийского комитета сообщил о проведении второго тура выборов в Комиссию спортсменов и представлении еще четырех человек в соответствии с положениями о гендерном равенстве и призвал к большей поддержке солидарности Ирана.

Оливьер Ниамаки также высоко оценил солидарную деятельность Национального олимпийского комитета Ирана, подтвердил выборы в Комиссию спортсменов и сказал: «Мы знаем о солидарной деятельности Национального олимпийского комитета Ирана. Мне было интересно поехать в Иран и поближе наблюдать за вашей деятельностью».