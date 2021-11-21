21 нояб. 2021 г., 14:44
Journalist ID: 2388
News Code: 84550075
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В этом году из провинции Маркази было экспортировано ненефтяных товаров на сумму $ 700 млн.

В этом году из провинции Маркази было экспортировано ненефтяных товаров на сумму $ 700 млн.

Тегеран, 21 ноября, ИРНА - Глава организации по вопросам промышленности, добычи и торговли провинции Маркази Саид Джафари сказал, что в этом году из этой провинции в разные части мира было экспортировано не связанных с нефтью товаров на сумму 700 млн. долларов.

По его словам, «объем экспортных товаров провинции Маркази оценивается более чем в 917 тысяч тонн».

«Экспортные поставки провинции Маркази были отправлен в более чем 80 стран, но Ирак, Афганистан, Турция, Пакистан и ОАЭ были крупнейшими экспортными рынками провинции для производителей в этом году», - пояснил он.

«Нефтехимические продукты, алюминиевые слитки, соки, химикаты, стекло, отливки, полиэфирные волокна, ребристая арматура, цветы и растения, тяжелый и легкий линейный полиэтилен, растворимый разбавитель и полипропилен являются наиболее экспортируемыми товарами провинции в этом году», - заявил он.

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