Экспортная мощность иранского газового конденсата в Персидском заливе увеличилась

«За счет эксплуатации четвертого плавучего шара Южного Парса, в дополнение к увеличению мощности по отгрузке конденсата на экспортном терминале Южного Парса Площадки №2, операционная гибкость повысится и приведет к стабильной добыче газа и газового конденсата на Южном Парсе Площадке 2 в наступающая зима», - заявил он.

Он сказал, что процесс передачи первой партии газового конденсата с плавучего шара фазы 19 занял три суток, добавив, что в этой операции газовый конденсат передается в плавучий шар по 36-дюймовому трубопроводу от измерительного прибора.

Согласно ИРНА, эксплуатация четвертого плавучего шара перекачки конденсата Южного Парса является одним из приоритетных и чувствительных проектов Национальной иранской нефтяной компании, а запуск четвертого плавучего шара Южного Парса диверсифицирует экспортные базы газа Южного Парса.