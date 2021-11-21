Иранский фильм попал в программу Минского кинофестиваля "Лістапад"

Ранее актеру фильма "Сын" Сохейлу Ганнадану удалось получить премию за лучшую мужскую роль на 43-м Московском международном кинофестивале. Данная картина также признана лучшим фильмом Ассоциацией критиков России. "Сын" показали в Роттердамском кинофестивале и Международном кинофестивале в Вальядолиде.

Сюжет фильма "Сын" – сорокалетний Фарид живет с матерью. Когда она внезапно умирает, Фарид остается совсем один и, боясь одиночества, заводит на улице случайные знакомства и каждого нового знакомого пытается пригласить к себе домой. Не обладая достаточными навыками общения, Фарид раз за разом попадает в неприятные ситуации.

27-й Минский международный кинофестиваль "Лістапад" 20-26 ноября проходит в Беларуси.