21 нояб. 2021 г., 13:13
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Иранский фильм попал в программу Минского кинофестиваля "Лістапад"

Иранский фильм попал в программу Минского кинофестиваля "Лістапад"

Тегеран, 21 ноября, ИРНА – Художественный фильм "Сын" иранского режиссера Нушина Мераджи попал в программу 27-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

Ранее актеру фильма "Сын" Сохейлу Ганнадану удалось получить премию за лучшую мужскую роль на 43-м Московском международном кинофестивале. Данная картина также признана лучшим фильмом Ассоциацией критиков России. "Сын" показали в Роттердамском кинофестивале и Международном кинофестивале в Вальядолиде.  

Сюжет фильма "Сын" – сорокалетний Фарид живет с матерью. Когда она внезапно умирает, Фарид остается совсем один и, боясь одиночества, заводит на улице случайные знакомства и каждого нового знакомого пытается пригласить к себе домой. Не обладая достаточными навыками общения, Фарид раз за разом попадает в неприятные ситуации.

27-й Минский международный кинофестиваль "Лістапад" 20-26 ноября проходит в Беларуси.

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