"Дети Хонияра" из Ирана получил диплом на международном студенческом фестивале ВГИК

Кроме "Дети Хонияра", короткие фильмы "Взгляд" Фарнуша Самади и "Апарат" Хасана Наджм-Абади также из Ирана приняли участие в этом кинофестивале.

19 ноября подвели итоги 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, стартовавшего 15 ноября. В течение недели в стенах ВГИК и на площадках фестиваля кипели нешуточные страсти: представители 48 стран мира боролись за звание лучших. На суд жюри было представлено 86 студенческих работ: игровые, документальные, анимационные, мультимедиа проекты, которые и были показаны во ВГИКе с 15 по 19 ноября.

Международный студенческий фестиваль проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, Продюсерский центр "ВГИК-Дебют", Творческая студия "Стелла" при поддержке Минкультуры РФ и Национального Фонда поддержки правообладателей.