14 нояб. 2021 г., 23:17
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News Code: 84541126
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В результате землетрясений на юге Ирана пострадали 70 человек

В результате землетрясений на юге Ирана пострадали 70 человек

Тегеран, 14 ноября. ИРНА — В результате землетрясений в провинции Хормозган на юге Ирана пострадали 70 человек, сообщил председатель Организации скорой помощи Ирана Джафар Миадфар.

"Число пострадавших в результате землетрясений в провинции Хормозган взросло до 70 человек, один человек погиб", сказал Миадфар.

Погибший скончался в результате падения столба линии электропередачи.

Два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,3 произошли в воскресенье днем.

В Сейсмологическом центре Тегеранского Университета сообщили, что подземные толчки были зафиксированы в 15.37 по местному времени (15.07 мск), очаг первого землетрясения залегал на глубине 15 километров. Эпицентр землетрясения располагался в  25 километрах от города Фин в 43 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас.

 Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил вице-президенту страны Мохаммеду Мухбиру отправиться в район землетрясения.

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