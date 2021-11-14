Ассирийский депутат: Иран реально поддерживает права религиозных меньшинств

Ануе Текье выступила с этим заявлением в иранском меджлисе (парламенте) в воскресенье.

Указывая на репрессивные санкции, он отметил, что международное сообщество должно знать, что санкции не всегда имеют экономические аспекты, хотя они имеют человеческие последствия, которые являются причинами преступлений, и что наступит день, когда эти человеческие преступления будут преследоваться.

Ссылаясь на лозунги некоторых стран об уважении прав религиозных меньшинств, представитель халдейских ассирийцев в иранском парламенте заявил, что уважительное отношение к правам религиозных меньшинств закреплено в статьях 13, 26 и 67 Иранской Конституции и, в отличие от многих современных обществ, взаимодействие и отношения высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики Иран с халдейскими ассирийскими общинами указывают на особое внимание властей Ирана к религиозным меньшинствам.