14 нояб. 2021 г., 17:07
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News Code: 84540846
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Ассирийский депутат: Иран реально поддерживает права религиозных меньшинств

Ассирийский депутат: Иран реально поддерживает права религиозных меньшинств

Тегеран, 14 ноября. ИРНА — Представитель халдейских ассирийцев в парламенте Исламской Республики Иран Шаарли Ануе Текье заявила в воскресенье, что Иран является страной, которая уважает права религиозных меньшинств, и это не лозунг, добавив, что Иран всегда был и будет поддерживать всех угнетенных христиан и мусульман.

Ануе Текье выступила с этим заявлением в иранском меджлисе (парламенте) в воскресенье.

Указывая на репрессивные санкции, он отметил, что международное сообщество должно знать, что санкции не всегда имеют экономические аспекты, хотя они имеют человеческие последствия, которые являются причинами преступлений, и что наступит день, когда эти человеческие преступления будут преследоваться.

Ссылаясь на лозунги некоторых стран об уважении прав религиозных меньшинств, представитель халдейских ассирийцев в иранском парламенте заявил, что уважительное отношение к правам религиозных меньшинств закреплено в статьях 13, 26 и 67 Иранской Конституции и, в отличие от многих современных обществ, взаимодействие и отношения высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики Иран с халдейскими ассирийскими общинами указывают на особое внимание властей Ирана к религиозным меньшинствам.

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