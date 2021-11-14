70 стран примут участие в фестивале иранских документальных фильмов

Центр документального и экспериментального кино Ирана сообщил в воскресенье, что заявки на участие в 15-м Международном фестивале иранских документальных фильмов "Cinema Haghighat подали 70 стран.
По данным центра заявки подали фильмы из Индии, Бразилии, Испании, Италии, США, Турции, России, Аргентины, Франции, Германии, Мексики, Польши, Китая, Канады, Египта, Португалии, Англии, Греции, Бангладеш, Бельгии, Нидерландов, Индонезии, Тайваня, Камбоджи, Колумбии, Из Украины, Филиппин, Австралии, Сербии, Кореи, Ирака, Румынии, Ливана, Хорватии, Гонконга, Перу, Чили, Австрии, Швеции, Южной Африки, Пакистана, Малайзии, Чехии, Туниса, Казахстана, Японии, Словакии, Финляндии , Финляндии, Швеции, Эквадора, Венесуэлы, Марокко, Венгрии, Эстонии, Боснии и Герцеговины, Сингапура, Казахстана и Ирландии.
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