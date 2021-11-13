Кыргызстан предложил Ирану создать совместный фонд экономического развития

Первый заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Кыргызской Республики Денир Аман Голдиев встретился в субботу с министром дорог и городского развития Ростамом Гасеми, чтобы поблагодарить Исламскую Республику Иран за помощь Кыргызстану, сославшись на предложение страны о создании Технический комитет по рассмотрению и отслеживанию прошлых договоров Совместной комиссии по сотрудничеству двух стран. «Есть много областей для сотрудничества между двумя сторонами в экономической области, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого сотрудничества», - отметил он.

«Кыргызстан предлагает создать совместный фонд экономического развития для поддержки совместных проектов двух стран», - сказал он, отметив, что Кыргызстан использует Бендер-Аббас, развитие сельскохозяйственного сотрудничества и участие иранских компаний в технических и инженерных проектах Кыргызстана.