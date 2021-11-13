выкрик «Смерть Израилю» раздался в Великобритании

Протестующие скандировали «Смерть Израилю» и требовали прекратить поддержку сионистов со стороны лондонского правительства. Они также несли палестинский флаг и размахивали им, осуждая жестокие преступления сионистского режима в Газе и призывая поддержать народное движение за бойкот режима апартеида.

Антисионистские протесты в Великобритании усилились в последние месяцы после жестоких нападений и агрессии оккупантов Иерусалима против сектора Газа, в результате которых погибли 230 человек, в том числе 65 детей, 39 женщин и 17 пожилых, и было ранено 1719 человек.

К настоящему времени в британской столице было проведено несколько антисионистских демонстраций, в одном случае протестующие подожгли израильский флаг перед посольством в Лондоне и потребовали высылки сионистских дипломатов.