13 нояб. 2021 г., 20:20
Journalist ID: 2388
News Code: 84539786
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выкрик «Смерть Израилю» раздался в Великобритании

выкрик «Смерть Израилю» раздался в Великобритании

Тегеран, 13 ноября, ИРНА - Сотни антисионистских активистов и различных слоев населения провели демонстрацию в Брайтоне, Англия, в полдень в субботу, поддерживая народ Палестины и осуждая преступления сионистского режима.

Протестующие скандировали «Смерть Израилю» и требовали прекратить поддержку сионистов со стороны лондонского правительства. Они также несли палестинский флаг и размахивали им, осуждая жестокие преступления сионистского режима в Газе и призывая поддержать народное движение за бойкот режима апартеида.

Антисионистские протесты в Великобритании усилились в последние месяцы после жестоких нападений и агрессии оккупантов Иерусалима против сектора Газа, в результате которых погибли 230 человек, в том числе 65 детей, 39 женщин и 17 пожилых, и было ранено 1719 человек.

К настоящему времени в британской столице было проведено несколько антисионистских демонстраций, в одном случае протестующие подожгли израильский флаг перед посольством в Лондоне и потребовали высылки сионистских дипломатов.

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