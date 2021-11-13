Кыргызстан может стать транзитным коридором Ирана в Шанхай: Ростам Гасеми

«Помимо вопроса о транзите, две страны могут, в таких случаях, как торговля, одновременные инвестиции в две страны, сельское хозяйство и экспортное сотрудничество. Между тем Иран готов передать Кыргызстану технический и инженерный опыт и знания», - заявил он.

«Учитывая, что Совместная комиссия по сотрудничеству Иран-Кыргызстан была проведена в октябре, необходимо сформировать техническую группу для анализа и отслеживания прошлых договоров, а также для подготовки планов и согласований для следующей совместной комиссии», - отметил он.

Ссылаясь на высокий потенциал сотрудничества между двумя странами в области транзита, министр дорог и городского развития сказал: «Сегодня железнодорожный транзит из Бендер-Аббаса в Кыргызстан возможен, и этот потенциал может быть расширен за счет использования существующих соглашений с Туркменистаном и странами Центральной Азии».