Посол Ирана заявил о возможности увеличения объема торговли с Арменией до $1 млрд в год

Он на встрече с членами совета директоров Тегеранской фондовой биржи в Ереване заявил о заинтересованных сферах иранских и армянских инвесторов.
По его словам, крупные армянские инвесторы могут инвестировать в Тегеранскую фондовую биржу, пользуясь возможностями в свободных экономических зонах "Арас" и "Мегри" на границе Ирана с Арменией.
Иранская делегация посещает Ереван, чтобы принять участие в ежегодном совещании Федерации евро-азиатских фондовых бирж.
В настоящее время 6100 иностранных экономических активистов существуют в Тегеранской фондовой бирже.
Тегеран, 13 ноября, ИРНА – Посол Ирана в Армении Аббас Зохури назвал растущим торговый оборот между двумя странами, заверив, что в ближайшем будущем можно увеличить объем торговли двух стран с 400 млн в настоящее время до 1 млрд долларов в год.
Он на встрече с членами совета директоров Тегеранской фондовой биржи в Ереване заявил о заинтересованных сферах иранских и армянских инвесторов.
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