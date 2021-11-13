Посол Ирана заявил о возможности увеличения объема торговли с Арменией до $1 млрд в год

Он на встрече с членами совета директоров Тегеранской фондовой биржи в Ереване заявил о заинтересованных сферах иранских и армянских инвесторов.

По его словам, крупные армянские инвесторы могут инвестировать в Тегеранскую фондовую биржу, пользуясь возможностями в свободных экономических зонах "Арас" и "Мегри" на границе Ирана с Арменией.

Иранская делегация посещает Ереван, чтобы принять участие в ежегодном совещании Федерации евро-азиатских фондовых бирж.

В настоящее время 6100 иностранных экономических активистов существуют в Тегеранской фондовой бирже.