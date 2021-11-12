МИД: Хорошая сделка требует эффективной отмены санкций против Ирана

"Я напоминаю, что действия и нарушения законы со стороны США, включая новые санкции США, сделали предоставление объективных гарантий со стороны США неизбежной необходимостью", написал Амир Абдоллахиян на своей странице в Instagram, добавив, что замглавы МИД Ирана Али Багери Кани провел откровенные и полезные консультации в европейских столицах".

"Я убежден, что если противоположные стороны проявят в Вене конструктивный и серьезный подход, то возможно достижение хорошего соглашения в краткосрочной перспективе. Иран не собирается оставаться в тупике, который был создан на прошлых раундах переговоров", подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе между Ираном и мировыми державами возобновятся в Вене 29 ноября.