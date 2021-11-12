Россия на встрече по СВПД выступит за снятие санкций с Ирана, заявил Лавров

Он отметил, что тематика предстоящих переговоров обсуждалась в Париже в формате "2+2" с французскими коллегами (главы МИД и Минобороны России и Франции).

"Здесь у нас все-таки есть перспективы более конструктивного взаимодействия: на 29 ноября намечено возобновление переговоров участников Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - сказал Лавров журналистам.

"Мы будем выступать за то, чтобы договоренности, которые были в рамках этого документа в 2015 году заключены… чтобы их выполнение возобновилось в полном объеме. Конечно же, это предполагает возвращение США к выполнению своих обязательств, в том числе снятию всех санкций, которые были введены в контексте СВПД",- отметил министр.