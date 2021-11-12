Россияне построят памятник Сулеймани и Ходжаджи в Сирии

Участник военной операции в Сирии Евгений Гончаров

Российская группа во главе с Евгением Гончаровым, российским офицером, участвовавшим в спецоперации по борьбе с терроризмом в Сирии, реализует идею строительства памятника героям борьбы с терроризмом в Сирии.

В пятницу в интервью ИРНА Гончаров напомнил, что памятник будет построен в 2022 году в сирийской провинции Хама.

Он пояснил, что здание представляет собой стену, на которой выгравированы лица нескольких героев борьбы с терроризмом в Сирии, в том числе генерала Сулеймани и Мохсена Ходжаджи.