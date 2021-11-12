Австрия заинтересована в сотрудничестве с Ираном в области образования

В пятницу Дитриххайм и сопровождающая его делегация провела встречу с президентом Университета религий и конфессий в Куме, на которой обсуждались вопросы расширения научного и международного сотрудничества.

Выразив удовлетворение встречей в Университете религий и конфессий, посол сказал, что этот университет является одним из самых важных академических центров в Иране, активно участвующих в межрелигиозном диалоге, и что он был превращен в один из ведущих иранских центров.

Со своей стороны, президент Университета религий и конфессий Аболхассан Наваб подчеркнул роль Австрии в межрелигиозных диалогах, выразив надежду, что визит посла Австрии будет способствовать сотрудничеству между двумя странами, особенно в религиозных вопросах.