Британско-иранские переговоры - шаг вперед к сближению точек зрения

Багери рассказал ИРНА, что переговоры были попыткой сблизиться с точками зрения обеих стран, добавив, что он провел переговоры с несколькими британскими официальными лицами, обсуждая 5 часов вопросы, представляющие взаимные интересы, такие как двусторонние отношения и региональные события.

Он отметил, что переговоры начались с двусторонних отношений и распространилось на региональные вопросы, а также на будущие переговоры, добавив, что обе стороны высказали свои собственные точки зрения.

Он отметил, что с учетом того факта, что министерства иностранных дел обеих стран не провели столь всеобъемлющих переговоров, кажется, что переговоры в четверг стали шагом вперед, чтобы сблизить точки зрения политических деятелей двух стран.

Указывая на выплату британского долга Ирану, который составляет 400 миллионов фунтов (527 миллионов долларов), Багери Кани заявил, что обе стороны пришли к выводу о сумме и необходимости выплаты, но они проводят консультации о том, как выплатить эту сумму.