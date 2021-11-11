Голос Алжира против членства сионистов в Африканском союзе ценен: МИД

Сегодня во второй половине дня Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил и обменялся мнениями с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой о процессе двусторонних отношений и вопросах, представляющих общий интерес на региональной и международной арене.

Ссылаясь на отрицательный голос Алжира за членство сионистов в Африканском союзе, Амир Абдоллахиян высоко оценил этот шаг Алжира, добавив: «Алжир поступил мудро и логично, и ваш шаг, а также рациональная позиция Алжира по возвращению Сирии в Лигу арабских государств ценны».