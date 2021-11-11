Амир Абдоллахиян: Отношения между Ираном и ОАЭ важны для обеих стран

Сегодня в телефонном разговоре с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Амир Абдоллахиян обсудил растущую тенденцию двусторонних отношений, а также региональные и международные события.

«Отношения между Ираном и ОАЭ имеют особое значение для обеих стран, и мы уверены, что хорошая тенденция в улучшении отношений приведет к полному развитию отношений между двумя странами», - отметил он.

Амир Абдоллахиян назвал решением некоторых исполнительных проблем между двумя странами облегчение и развитие торговых отношений и выразил надежду, что при сотрудничестве двух правительств проблемы, возникшие в финансовых обменах в свете двусторонних отношений и международного права, будут решены.