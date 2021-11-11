11 нояб. 2021 г., 22:31
Journalist ID: 2388
News Code: 84537845
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Амир Абдоллахиян: Отношения между Ираном и ОАЭ важны для обеих стран

Амир Абдоллахиян: Отношения между Ираном и ОАЭ важны для обеих стран

Тегеран, 11 ноября, ИРНА - Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что отношения между Тегераном и ОАЭ имеют особое значение для обеих стран.

Сегодня в телефонном разговоре с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Амир Абдоллахиян обсудил растущую тенденцию двусторонних отношений, а также региональные и международные события.

«Отношения между Ираном и ОАЭ имеют особое значение для обеих стран, и мы уверены, что хорошая тенденция в улучшении отношений приведет к полному развитию отношений между двумя странами», - отметил он.

Амир Абдоллахиян назвал решением некоторых исполнительных проблем между двумя странами облегчение и развитие торговых отношений и выразил надежду, что при сотрудничестве двух правительств проблемы, возникшие в финансовых обменах в свете двусторонних отношений и международного права, будут решены.

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