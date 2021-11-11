Али Багери: Кризис в Афганистане и максимальное давление - символ провала политики США в регионе

Али Багери, прибывший в Лондон, сделал это заявление в ответ на вопрос ведшего телеканала СНН о ситуации в Афганистане с точки зрения Ирана.

Заместитель министра иностранных дел сказал, что проблема Афганистана в нынешней ситуации является ярким символом провала стратегической политики США в регионе.

«Подобно тому, как политика максимального давления США потерпела неудачу, провалилась и политика США в Афганистане, которая была важной стратегической политикой», - заявил он

Что касается переговоров в Вене, заместитель министра иностранных дел также сказал, что Иран не покинул ядерную сделку и что предстоящие переговоры проложат путь для Соединенных Штатов, чтобы подготовиться к их возвращению к соглашению. Он рассматривал возвращение США в ядерную сделку как немедленную и эффективную отмену санкций.