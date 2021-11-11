Багери встретился с представителями аналитических центров Великобритании

Встреча прошла в рамках рабочего завтрака в Посольстве Исламской Республики Иран в Лондоне. Багери, который прибыл в Лондон вчера вечером в среду по местному времени, чтобы возглавить делегацию для продолжения дипломатических консультаций, должен встретиться со своим британским коллегой и несколькими другими представителями британского министерства иностранных дел в ближайшие несколько часов.

Двусторонние и региональные вопросы, а также переговоры в Вене входят в повестку дня Багери. Он также даст интервью ряду британских и международных СМИ.

До визита в Великобританию Багери побывал во Франции и Германии, где встретился с высокопоставленными официальными лицами двух стран. Он оценил эти встречи как подробные, откровенные, серьезные и конструктивные.