Шамхани: Выход из проблем региона - принятие внутрирегиональных решений

Али Шамхани и Николай Патрушев, секретари Высшего совета национальной безопасности Ирана и России, на встрече для обсуждения региональных и международных событий, рассматривали стратегическое сотрудничество между двумя странами в области борьбы с терроризмом как необходимый шаг для установления и поддерживать мир и стабильность в регионе.

В ходе встречи, которая проводилась на полях третьего совещания по региональному диалогу по безопасности в Нью-Дели, Шамхани объяснил различные кризисы, охватившие регион, включая кризис терроризма, военную агрессию, оккупацию и кризис беженцев. Завершение участия трансрегиональных стран, особенно Соединенных Штатов, а также сотрудничества и совместных усилий стран региона по принятию местных решений кризиса.

«Расширение ирано-российских отношений во всех сферах, особенно в области безопасности, и продолжение совместной борьбы с терроризмом играют решающую роль в стабильности в регионе», - заявил Шамхани.