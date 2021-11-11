11 нояб. 2021 г., 15:07
Journalist ID: 2388
News Code: 84537551
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На 94% увеличился экспорт нефтехимической продукции за последние шесть месяцев

На 94% увеличился экспорт нефтехимической продукции за последние шесть месяцев

Тегеран, 11 ноября, ИРНА - Директор по планированию и развитию Национальной нефтехимической компании Хасан Аббасзаде, заявил, что за последние шесть месяцев этого года из страны было экспортировано нефтехимической продукции на сумму 7 млрд долларов.

«В настоящее время мы достигли 90 миллионов тонн установленной мощности в этой отрасли, и мы продолжим уделять приоритетное внимание новым проектам в нефтехимической отрасли. Мы рассмотрели активные планы нефтехимической отрасли», - сказал он.

«К счастью, в этом году, как в тоннаже, так и в стоимостном выражении, экспорт нефтехимической продукции увеличился, и за последние шесть месяцев года экспорт этой продукции составил 7 миллиардов долларов, в то время как за первые шесть месяцев прошлого года, стоимость нефтехимической продукции составила 3,6 млрд долл. США», - пояснил он.

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