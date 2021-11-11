На 94% увеличился экспорт нефтехимической продукции за последние шесть месяцев

«В настоящее время мы достигли 90 миллионов тонн установленной мощности в этой отрасли, и мы продолжим уделять приоритетное внимание новым проектам в нефтехимической отрасли. Мы рассмотрели активные планы нефтехимической отрасли», - сказал он.

«К счастью, в этом году, как в тоннаже, так и в стоимостном выражении, экспорт нефтехимической продукции увеличился, и за последние шесть месяцев года экспорт этой продукции составил 7 миллиардов долларов, в то время как за первые шесть месяцев прошлого года, стоимость нефтехимической продукции составила 3,6 млрд долл. США», - пояснил он.