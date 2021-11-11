Али Багери прибыл в Лондон для продолжения консультаций по ядреной сделке

Планируется, что Али Багери обсудит двусторонние и региональные вопросы со своим британским коллегой и несколькими другими представителями британского министерства иностранных дел,. Переговоры - еще один пункт повестки дня визита Багери. Новый раунд переговоров в Вене об отмене жестоких и бесчеловечных санкций должен возобновиться 29 ноября.
Тегеран, 11 ноября, ИРНА - После своего визита в Европу заместитель министра иностранных дел Али Багери прибыл в Лондон несколько во главе дипломатической делегации для встречи с британскими официальными лицами.
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