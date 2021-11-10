10 нояб. 2021 г., 20:13
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News Code: 84536829
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Шамхани встретился с премьер-министром Индии в Нью-Дели

Шамхани встретился с премьер-министром Индии в Нью-Дели

Тегеран, 10 ноября. ИРНА — Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провел в среду в Нью-Дели переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Встреча состоялась в среду на полях делийского регионального диалога по вопросам безопасности в Афганистане.

Диалог проводилься на уровне советников по национальной безопасности и секретарей советов безопасности Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана под председательством советника по национальной безопасности Индии Шри Аджита Довала.

Саммит был учрежден по инициативе Исламской Республики Иран, и первая встреча была проведена в 2018 году в Тегеране для рассмотрения афганского кризиса.

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