10 нояб. 2021 г., 17:19
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News Code: 84536696
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Иран и Киргизия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Иран и Киргизия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Тегеран, 10 ноября. ИРНА — Иран может и намерен использовать свои возможности для развития и роста региона. Об этом заявил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Иран и Кыргызстан могут сотрудничать в научной, технической и транзитной областях", заявил Шамхани на встрече с секретарем киргизского Совета безопасности Маратом Иманкуловым на полях делийского регионального диалога по вопросам безопасности в Афганистане.

Ссылаясь на события в Афганистане и план Запада по дестабилизации региона, он подчеркнул необходимость участия всех стран региона в оказании помощи афганскому народу и решению проблем, связанных с отсутствием безопасности, и выразил надежду, что две страны смогут и дальше сотрудничать по этому вопросе.

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