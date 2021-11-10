Иран и Киргизия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

"Иран и Кыргызстан могут сотрудничать в научной, технической и транзитной областях", заявил Шамхани на встрече с секретарем киргизского Совета безопасности Маратом Иманкуловым на полях делийского регионального диалога по вопросам безопасности в Афганистане.

Ссылаясь на события в Афганистане и план Запада по дестабилизации региона, он подчеркнул необходимость участия всех стран региона в оказании помощи афганскому народу и решению проблем, связанных с отсутствием безопасности, и выразил надежду, что две страны смогут и дальше сотрудничать по этому вопросе.