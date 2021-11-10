10 нояб. 2021 г., 12:17
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Иран стал постоянным членом НКДАР ООН

Иран стал постоянным членом НКДАР ООН

Нью-Йорк, 10 ноября, ИРНА – Несмотря на противодействие сионистского режима и США, Иран стал постоянным членом научного комитета Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации (НКДАР ООН).

После нескольких раундов переговоров по проекту резолюции, представленного Австралией Комитету по специальным политическим вопросам и деколонизации, и его одобрения в Генеральной Ассамблее ООН, Иран стал полноправным членом НКДАР. Ранее Исламская Республика сохранила статус "наблюдатель" в этом комитете.
Учитывая ограничения со стороны западных стран в связи с присоединением к этому комитету, Иран начал свои дипломатические действия с 66-й сессии ГА ООН в 2011 году. Наконец, после нескольких раундов переговоров в последние годы постоянное и полноправное членство нашей страны было одобрено на заседании Генеральной Ассамблее в этом году.
В резолюции, принятой в этом году, пригласили одного иранского ученого принять участие в заседаниях НКДАР.
Кроме Ирана, такие страны, как Норвегия, Алжир и ОАЭ также вступили в этот комитет.
Научный комитет Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации (НКДАР ООН) был учрежден Генеральной Ассамблеей в 1955 году в качестве одного из комитетов Организации Объединенных Наций. Задачей Комитета является оценка уровней и воздействия ионизирующего излучения и составление докладов по этой теме.

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