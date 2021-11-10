В Иране заявили о готовности помочь разрешить гуманитарный кризис в Афганистане

"20 лет назад США вторглись в Афганистан под предлогом противостояния талибам и «Аль-Каиде», а также борьбы с терроризмом, заявив, что хотят сделать Афганистан образцом и вдохновляющей страной, но вместо того, чтобы предоставить успешную и вдохновляющую модель, все компоненты в стране находятся в кризисе, а ситуация стала хуже, чем раньше", заявил Шамхани, выступая на 3-й конференции на тему «Диалог по региональной безопасности в Дели по Афганистану» в Нью-Дели.

"В результате усилился терроризм, увеличились масштабы нищеты, возросли масштабы выращивания и незаконного оборота наркотиков и миграции, а американские боевики по непонятным причинам убили большое количество ни в чем не повинных людей в Афганистане даже на свадьбах и похоронах", добавил Шамхани.

"Весь мир увидел, насколько неэффективной и пустой была американская военная система и система безопасности, основанная на американской подготовке и оборудовании, и как она рухнула, и в конце концов США были вынуждены бежать из страны с позорным поражением", подчеркнул секретарь Совбеза Ирана.

"Исламская Республика заявляет, что готова предоставить все свои оборудования, такие как пути сообщения и портовые сооружения, в том числе в Чабахаре для решения этой проблемы", добавил он, подчеркнув необходимость коллективных усилий по созданию инклюзивного многоэтнического правительства в Афганистане для преодоления гуманитарного кризиса в стране.