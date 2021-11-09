Амир Абдоллахиян: Мы продолжим укреплять нашу обороноспособность

Министр иностранных дел Ирана и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону двусторонние отношения и переговоры в Вене.

В начале беседы министр иностранных дел Франции поинтересовался состоянием здоровья министра иностранных дел и пожелал Амир Абдоллахияну скорейшего выздоровления.

Амир Абдоллахиян отметил, что правительство Исламской Республики Иран придерживается прагматичного и ориентированного на результат подхода как в двусторонних отношениях, так и в переговорах по ядерной проблематике, и выразил надежду, что консультации Тегеран-Париж будут способствовать дальнейшему развитию продвижение сотрудничества между двумя странами.

«Игнорируя неконструктивное поведение санкций США, мы усилим обороноспособность нашей страны», - сказал он.