9 нояб. 2021 г., 19:56
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Напряженный день иранской делегации на полях климатического саммита в Глазго

Напряженный день иранской делегации на полях климатического саммита в Глазго

Тегеран, 9 ноября, ИРНА - Глава Агентства по охране окружающей среды и вице-президент Али Саладжге, возглавляющий делегацию в Глазго для участия в 26-м Международном климатическом саммите, встретились с главами делегаций Китая и Катара.

В первый день своего прибытия Али Саладжге встретился с министром окружающей среды и изменения климата Катара, а сегодня (вторник) - с аналогичным китайским чиновником. На этих встречах обсуждались общие экологические вопросы.

Также у него запланирована встреча с главой Международного экологического фонда. Сегодня днем ​​он выступил на международном климатическом саммите в Глазго.

Президент Агентства по охране окружающей среды и сопровождающая делегация, представляющая Исламскую Республику Иран, вылетели в Глазго вчера утром - в понедельник - для участия в саммите ООН по климату (КС 26).

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