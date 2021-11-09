Напряженный день иранской делегации на полях климатического саммита в Глазго

В первый день своего прибытия Али Саладжге встретился с министром окружающей среды и изменения климата Катара, а сегодня (вторник) - с аналогичным китайским чиновником. На этих встречах обсуждались общие экологические вопросы.

Также у него запланирована встреча с главой Международного экологического фонда. Сегодня днем ​​он выступил на международном климатическом саммите в Глазго.

Президент Агентства по охране окружающей среды и сопровождающая делегация, представляющая Исламскую Республику Иран, вылетели в Глазго вчера утром - в понедельник - для участия в саммите ООН по климату (КС 26).