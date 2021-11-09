9 нояб. 2021 г., 19:36
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News Code: 84535575
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Министр культуры подчеркнул важность развития и укрепления культурных связей Тегеран-Бейрут

Министр культуры подчеркнул важность развития и укрепления культурных связей Тегеран-Бейрут

Тегеран, 9 ноября, ИРНА - В послании новому министру культуры Ливана Мохаммеду Вассаму аль-Муртаде, поздравляя его с назначением, министр культуры и исламской ориентации Мохаммад Мехди Эсмаили подчеркнул развитие и укрепление культурных связей между двумя странами.

«Я уверен, что в свете вашей воли, компетентности и ценного опыта мы увидим расширение двустороннего сотрудничества в различных областях с целью развития и углубления культурных и художественных отношений между двумя странами», - говорится в послании.

Приглашая своего ливанского коллегу посетить Тегеран, он выразил надежду, что присутствие Виссама аль-Муртады в качестве министра культуры дает возможность вступить в новый этап двустороннего сотрудничества для развития и углубления культурных отношений между странами.

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