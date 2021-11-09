Министр культуры подчеркнул важность развития и укрепления культурных связей Тегеран-Бейрут

«Я уверен, что в свете вашей воли, компетентности и ценного опыта мы увидим расширение двустороннего сотрудничества в различных областях с целью развития и углубления культурных и художественных отношений между двумя странами», - говорится в послании.

Приглашая своего ливанского коллегу посетить Тегеран, он выразил надежду, что присутствие Виссама аль-Муртады в качестве министра культуры дает возможность вступить в новый этап двустороннего сотрудничества для развития и углубления культурных отношений между странами.