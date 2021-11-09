Глава МИД ИРИ предупредил о неточных комментариях в ходе переговоров

Он в телефонном разговоре с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом заявил, что любой неточный комментарий, противоречащий действительности, может поставить под угрозу предпринимаемые усилия.

Стороны также обсудили последнюю ситуацию двусторонних отношений, переговоры по возобновлению СВПД в Вене и региональные события. Указав на хорошие взаимодействия двух стран, Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость расширения всеобщих связей.

Говоря о предстоящих переговоров в Вене, иранский министр назвал США основным виновником в нынешней ситуации. "Выход США из ядерной сделки и приверженность трех европейских стран своим обязательствам привели к распространению недоверия, поэтому отмена санкций в полной мере является необходимой", добавил он.

Иранский дипломат в этом телефонном разговоре вновь осудил покушение на премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. Он также призвал к прекращению блокады в Йемене, и к поставке гумпомощи в Афганистан.

Маас заверил, что Германия прилагает любые усилия для возвращения США к СВПД и результативности переговоров.

Обе стороны изучили сотрудничество в таких областях, как промышленность, возобновляемые источники энергии, электростанции, сельское хозяйство, медицина, наука, технология и окружающая среда.