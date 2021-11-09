Глава МИД ИРИ предупредил о неточных комментариях в ходе переговоров

Он в телефонном разговоре с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом заявил, что любой неточный комментарий, противоречащий действительности, может поставить под угрозу предпринимаемые усилия.
Стороны также обсудили последнюю ситуацию двусторонних отношений, переговоры по возобновлению СВПД в Вене и региональные события. Указав на хорошие взаимодействия двух стран, Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость расширения всеобщих связей.
Говоря о предстоящих переговоров в Вене, иранский министр назвал США основным виновником в нынешней ситуации. "Выход США из ядерной сделки и приверженность трех европейских стран своим обязательствам привели к распространению недоверия, поэтому отмена санкций в полной мере является необходимой", добавил он.
Иранский дипломат в этом телефонном разговоре вновь осудил покушение на премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. Он также призвал к прекращению блокады в Йемене, и к поставке гумпомощи в Афганистан.
Маас заверил, что Германия прилагает любые усилия для возвращения США к СВПД и результативности переговоров.
Обе стороны изучили сотрудничество в таких областях, как промышленность, возобновляемые источники энергии, электростанции, сельское хозяйство, медицина, наука, технология и окружающая среда.
Тегеран, 9 ноября, ИРНА – Применять язык силы и угрозы в ходе переговоров бесполезно, Исламская Республика Иран не сдастся поддельной пропагандой. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян во вторник.
Он в телефонном разговоре с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом заявил, что любой неточный комментарий, противоречащий действительности, может поставить под угрозу предпринимаемые усилия.
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