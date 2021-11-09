Иран и Россия расширяют сотрудничество в зерновой отрасли и торговле

На встрече с Аркадием Злочевским Казем Джалали сослался на возможности Ирана в области переработки зерна и сказал: «Иран может перерабатывать российское зерно в качестве важного регионального центра по производству и распределению различных зерновых продуктов и отправлять его».

«Вместо того, чтобы импортировать необходимое нам зерно из дальних стран, мы можем получить нужную нам пшеницу из России по более низкой цене и более высокой урожайности», - добавил он.

Российская сторона также отметила, что Россия является одним из крупнейших производителей зерна в мире, который за последние годы произвела более 110 миллионов тонн зерна в год. «За последние годы Россия экспортировала до 45 миллионов тонн зерна в разные страны. В прошлом году Иран стал вторым по величине импортером зерна из России», - пояснил он.