Иран не пожалеет никаких усилий для продвижения своих национальных интересов

"В продолжении недавних консультаций со своими коллегами в других странах, я буду встречаться с несколькими европейскими коллегами в ближайшие дни", написал он в Twitter.
Он добавил, что обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам включен в повестку дня.
"Мы не пожалеем никаких усилий для продвижения наших национальных интересов, включая отмену незаконных санкций", заключил он.
Тегеран, 9 ноября, ИРНА - Мы не пожалеем никаких усилий для продвижения наших национальных интересов, включая отмену незаконных санкций. Об этом заявил замглавы МИД ИРИ по политическим вопросам Али Багери Кани в понедельник.
"В продолжении недавних консультаций со своими коллегами в других странах, я буду встречаться с несколькими европейскими коллегами в ближайшие дни", написал он в Twitter.
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