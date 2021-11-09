Иран не пожалеет никаких усилий для продвижения своих национальных интересов

"В продолжении недавних консультаций со своими коллегами в других странах, я буду встречаться с несколькими европейскими коллегами в ближайшие дни", написал он в Twitter.

Он добавил, что обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам включен в повестку дня.

"Мы не пожалеем никаких усилий для продвижения наших национальных интересов, включая отмену незаконных санкций", заключил он.