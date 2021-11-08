8 нояб. 2021 г., 20:30
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News Code: 84534351
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Секретарь Совбеза Ирана примет участие в конференции по Афганистану в Индии

Секретарь Совбеза Ирана примет участие в конференции по Афганистану в Индии

Тегеран, 8 ноября. ИРНА — Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани 10 ноября отправится в Индию, где примет участие в конференции на тему «Диалог по региональной безопасности в Дели по Афганистану».

Диалог будет проводиться на уровне советников по национальной безопасности и секретарей советов безопасности Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана под председательством советника по национальной безопасности Индии Шри Аджита Довала.

Участники конференции рассмотрят ситуацию с безопасностью в регионе, возникшую в результате недавних событий в Афганистане, а также меры по решению соответствующих вопросов и поддержки народу Афганистана в стремлении к миру и стабильности.

Этот саммит был учрежден по инициативе Исламской Республики Иран, и первая встреча была проведена в 2018 году в Тегеране для рассмотрения афганского кризиса.

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