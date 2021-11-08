Секретарь Совбеза Ирана примет участие в конференции по Афганистану в Индии

Диалог будет проводиться на уровне советников по национальной безопасности и секретарей советов безопасности Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана под председательством советника по национальной безопасности Индии Шри Аджита Довала.

Участники конференции рассмотрят ситуацию с безопасностью в регионе, возникшую в результате недавних событий в Афганистане, а также меры по решению соответствующих вопросов и поддержки народу Афганистана в стремлении к миру и стабильности.

Этот саммит был учрежден по инициативе Исламской Республики Иран, и первая встреча была проведена в 2018 году в Тегеране для рассмотрения афганского кризиса.