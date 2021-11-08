Иран и Сирия стремятся к расширению научных отношений

Замминистра науки Ирана на встрече с сирийским министром образования заявил, что лидеры двух стран всегда призывают к укреплению всеобщих связей.

"Народ и правительство Ирана поддерживают и будут поддерживать народ и правительство Сирии, и мы надеемся на искоренение террористов в регионе", добавил он.

Солеймани заявил, что Иран планирует расширять научные отношений с Сирией путем обмена студентами и контактов между учебными заведениями.

Башир Ибрахим, в свою очередь, на этой встрече заявил о крепких политических, военных, экономических и научных связей с Ираном, поблагодарив за поддержку Исламской Республики в ходе борьбы с террористами.

Указав на развитие Ирана в области нанотехнологии, сирийский министр заявил: "Мы надеемся на сотрудничество с Ираном в области нанотехнологии, так как мы можем использовать эту технологию в областях промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства".