Российский эксперт призвал к активизации отношений с частным сектором Ирана

Он в интервью ИРНА заявил о надлежащей ситуации для развития экономических и промышленных отношений между Ираном и Россией. "Правительства двух стран уже подписали многие экономические соглашения, теперь расширение торговых связей зависит от крупных бизнесменов и частных секторов", добавил он.
Иран и Россия должны планировать для отмены воздействия санкций
Российский политолог считает, что санкции Запада, особенно США, против Ирана и России негативно оказывают влияние на сотрудничество двух стран.
Он назвал банковские санкции одним из эффективных факторов в торговых и финансовых связей двух стран.
По его словам, новый раунд переговоров по возобновлению ядерного соглашения в Вене подготовит почву для снятия санкций.
"В случае отмены санкций будут созданы условия для сотрудничества в новых областях, включая строительство электростанции, аэрокосмическую промышленность, машиностроение, а также развитие железных дорог, и Иран сможет использовать свои огромные возможности в таких сферах, как производство продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, а также производство лекарств и нанотехнологии", отметил он.
Сидоров заключил, что Иран и Россия как два огромные рынки могут удовлетворять часть требований друг друга.
Москва, 8 ноября, ИРНА - Декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров призвал представителей частных секторов Ирана и России к расширению сотрудничества.
Он в интервью ИРНА заявил о надлежащей ситуации для развития экономических и промышленных отношений между Ираном и Россией. "Правительства двух стран уже подписали многие экономические соглашения, теперь расширение торговых связей зависит от крупных бизнесменов и частных секторов", добавил он.
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