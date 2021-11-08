Российский эксперт призвал к активизации отношений с частным сектором Ирана

Он в интервью ИРНА заявил о надлежащей ситуации для развития экономических и промышленных отношений между Ираном и Россией. "Правительства двух стран уже подписали многие экономические соглашения, теперь расширение торговых связей зависит от крупных бизнесменов и частных секторов", добавил он.

Иран и Россия должны планировать для отмены воздействия санкций

Российский политолог считает, что санкции Запада, особенно США, против Ирана и России негативно оказывают влияние на сотрудничество двух стран.

Он назвал банковские санкции одним из эффективных факторов в торговых и финансовых связей двух стран.

По его словам, новый раунд переговоров по возобновлению ядерного соглашения в Вене подготовит почву для снятия санкций.

"В случае отмены санкций будут созданы условия для сотрудничества в новых областях, включая строительство электростанции, аэрокосмическую промышленность, машиностроение, а также развитие железных дорог, и Иран сможет использовать свои огромные возможности в таких сферах, как производство продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, а также производство лекарств и нанотехнологии", отметил он.

Сидоров заключил, что Иран и Россия как два огромные рынки могут удовлетворять часть требований друг друга.