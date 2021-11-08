В Иране назвали условия, при которых США смогут вернуться в СВПД

"США необходимо знать, что они не являются членом СВПД и не могут что-либо просить в рамках этого соглашения от других членов сделки. Путь США к возвращению в СВПД ясен. Они должны признать свою вину, а также в нынешней ситуации, они должны снять санкции единовременно. Должны заверить, что впредь никакая другая администрация не повторит выход (бывшего президента США Дональда) Трампа из ядерной сделки с Ираном", заявил Хатибзаде в понедельник на брифинге.



Переговоры с Саудовской Аравией

"Переговоры (с саудовской Аравией) ведутся, и прогресс переговоров зависит от того, будет ли Эр-Рияд воздерживаться от простых заявлений в СМИ. Если мы увидим серьезную волю саудовской стороны, второй раунд переговоров будет продолжен", сказал дипломат, комментируя ход переговоров между Ираном и Саудовской Аравией.



Отношения с Турцией

Представитель МИД также прокомментировал укрепление отношений с Турцией, особенно в торгово-экономической сфере. "Наши отношения с Турцией динамично развиваются в политическом, социальном, экономическом и с точки зрения безопасности. Возможностей реализовано больше, чем раньше, и в ближайшее время мы увидим дипломатические поездки в Турцию на выcшем уровне", отметил он.



Ирано-азербайджанские отношения

В последние три десятилетия мы всегда выступали против оккупации Азербайджанской Республики и подчеркивали сохранение территориальной целостности этой страны.

Переговоры по СВПД

Ссылаясь на переговоры об отмене санкций в отношении Ирана, он сказал, что замглавы МИД Ирана Али Багери сказал проведет переговоры со всеми членами «4 + 1». В связи с этим были проведены переговоры и консультации с предстаителями Китая, России, а также заместителем генсекретаря внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора.

Хатибзаде также сообщил, что к концу недели состоится визит Багери в столицы трех европейских стран (Франции, Германии и Великобритании), а также Испании. По его словам, он обсудит региональные вопросы а также ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.