Иран и Оман обсудили сотрудничество в области здравоохранения и туризма

Президент Торговой палаты Омана принял участие в 5-м Международном конгрессе здравоохранения исламских стран по приглашению Центра развития медицинского туризма исламских стран и Тегеранской ассоциации медицинского туризма.

Аль-Салех также обсудил расширение торгово-экономического и туристического взаимодействия между двумя странами во время встречи с президентом Торговой палаты Ирана Голамом Хоссейном Шафеи.

5-й Конгресс здравоохранения исламских стран прошел в понедельник (8 ноября), с присутствием официальных лиц в области здравоохранения и туризма, а также активистов и менеджеров частного сектора, менеджеров компаний, оказывающих медицинские туристические услуги, больниц и местных медицинских центров из Ирана, Турции, Ирака, Омана, Туниса, Индии, Германии и Европейского Союза.