ЮНЕСКО заявила о готовности к сотрудничеству с Ираном в целях укрепления науки и технологий

«ЮНЕСКО приступила к разработке нового инструмента под названием «Рекомендация об открытой науке », и мы поддерживаем ваши усилия по выполнению этой рекомендации», - заявила она в послании по случаю Всемирного дня науки за мир и развитие и программы «Четвертое солнце». – «Мы рассчитываем на это письмо, чтобы иметь возможность двигаться к устойчивому развитию и гарантировать, что каждый имеет доступ к достижениям науки, техники и инноваций, что является целью Рекомендации ЮНЕСКО по открытой науке», - добавила она.