7 нояб. 2021 г., 16:56
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News Code: 84532863
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Иран осудил покушение на премьер-министра Ирака

Иран осудил покушение на премьер-министра Ирака

Тегеран, 7 ноября, ИРНА - Осудив покушение на премьер-министра Ирака, официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде сказал, что такие инциденты отвечают интересам сторон, которые нападают на стабильность, безопасность, независимость и территориальную целостность Ирака и стремились достичь зловещих целей своих регионы.

Осудив покушение на премьер-министра Ирака, Саид Хатибзаде подчеркнул твердую и неизменную позицию Исламской Республики Иран в поддержку стабильности, безопасности и мира в Ираке.

Представитель МИД призвал всех быть в курсе заговоров, направленных на безопасность и развитие Ирака, назвав такие инциденты интересами сторон, которые нарушили стабильность, безопасность, независимость и территориальную целостность Ирака за последние 18 лет. Создание террористических и подстрекательских групп было направлено на достижение их зловещих региональных целей.

Ранее иракские СМИ сообщили о покушении на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадими, заявив, что удар беспилотника по его резиденции в зеленой зоне Багдада провалился. Согласно заявлению, премьер-министр Ирака не пострадал в результате удара беспилотника.

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