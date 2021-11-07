Иран осудил покушение на премьер-министра Ирака

Осудив покушение на премьер-министра Ирака, Саид Хатибзаде подчеркнул твердую и неизменную позицию Исламской Республики Иран в поддержку стабильности, безопасности и мира в Ираке.

Представитель МИД призвал всех быть в курсе заговоров, направленных на безопасность и развитие Ирака, назвав такие инциденты интересами сторон, которые нарушили стабильность, безопасность, независимость и территориальную целостность Ирака за последние 18 лет. Создание террористических и подстрекательских групп было направлено на достижение их зловещих региональных целей.

Ранее иракские СМИ сообщили о покушении на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадими, заявив, что удар беспилотника по его резиденции в зеленой зоне Багдада провалился. Согласно заявлению, премьер-министр Ирака не пострадал в результате удара беспилотника.