7 нояб. 2021 г., 09:28
Journalist ID: 2388
News Code: 84532128
0 Persons

Пока экономический терроризм продолжается, США не могут требовать переговоров: МИД

Пока экономический терроризм продолжается, США не могут требовать переговоров: МИД

Тегеран, 7 ноября, ИРНА - «Соединенные Штаты не могут продолжать свою неудавшуюся политику максимального давления и экономического терроризма и в то же время требовать переговоров и согласия», - сказал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Хосейн Амир Абдоллахиян и член Государственного совета Китая и министр иностранных дел Ван И обсудили по телефону в субботу развитие двусторонних отношений, предстоящие переговоры в Вене, а также региональные и международные события.

Что касается предстоящих переговоров в Вене, Амир Абдоллахиян выразил надежду, что Соединенные Штаты и европейские стороны реалистично вступят в переговоры, чтобы можно было быстро достичь соглашения.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут проводить провальную политику максимального давления и экономического терроризма, требуя переговоров и согласия.

Your Comment

You are replying to: .
captcha