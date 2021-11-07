Пока экономический терроризм продолжается, США не могут требовать переговоров: МИД

Хосейн Амир Абдоллахиян и член Государственного совета Китая и министр иностранных дел Ван И обсудили по телефону в субботу развитие двусторонних отношений, предстоящие переговоры в Вене, а также региональные и международные события.

Что касается предстоящих переговоров в Вене, Амир Абдоллахиян выразил надежду, что Соединенные Штаты и европейские стороны реалистично вступят в переговоры, чтобы можно было быстро достичь соглашения.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут проводить провальную политику максимального давления и экономического терроризма, требуя переговоров и согласия.