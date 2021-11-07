7 нояб. 2021 г., 09:18
Journalist ID: 2390
News Code: 84532110
0 Persons

Tags

Иран выразил соболезнования в связи со взрывом в Сьерра-Леоне

Иран выразил соболезнования в связи со взрывом в Сьерра-Леоне

Тегеран, 7 ноября, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в воскресенье выразил соболезнования в связи со взрывом в Сьерра-Леоне, в результате которого погибли по меньшей мере 90 человек.

В субботу в Сьерра-Леоне взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком, могли погибнуть больше 100 человек.

Хатибзаде выразил сочувствие народу, правительству и семьям погибших и также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В результате взрыва в центре столицы Сьерра-Леоне, Фритаун, также получили ранения десятки человек.

По сообщениях местных СМИ, бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале. В результате ДТП произошла утечка топлива, и люди, находившиеся рядом с бензовозом, бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент прогремел взрыв.

 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha