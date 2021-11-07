Иран выразил соболезнования в связи со взрывом в Сьерра-Леоне

В субботу в Сьерра-Леоне взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком, могли погибнуть больше 100 человек.

Хатибзаде выразил сочувствие народу, правительству и семьям погибших и также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В результате взрыва в центре столицы Сьерра-Леоне, Фритаун, также получили ранения десятки человек.

По сообщениях местных СМИ, бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале. В результате ДТП произошла утечка топлива, и люди, находившиеся рядом с бензовозом, бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент прогремел взрыв.



