Иранские борцы завоевали 4 медали на первенстве мира U-23

5 ноября стартовал турнир первенства мира по спортивной борьбе у вольников. На ковры вышли представители пяти весовых категорий: 57-65-70-79-97 кг. Только одному иранскому борцу удалось выйти в финал, трое спортсменов нашей команды имели шансы бороться за бронзовую медаль.

В весовой категории 97 кг Амир Али Азарпира победил спортсмена из Молдавии со счетом 7:3 и завоевал золотую медаль.

Кроме того, Ахмад Мохаммаднежад (до 57 кг), Али Акбар Фазли (до 70 кг) и Али Савадкухи (до 79 кг) завоевали бронзовые медали.