Тегеран и Баку преодолели недоразумения благодаря мудрости руководителй двух стран

Об этом заявил Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Азербайджана пожелал иранскому коллеге крепкого здоровья и скорейшего выздоровления от COVID-19.

"В последние месяцы, наряду с некоторыми недоразумениями, активизировались стороны, которым не нравятся хорошие отношения между двумя странами, что мы прошли с помощью мудрости официальных лиц двух стран, и теперь мы можем двигаться к дальнейшему расширению двусторонних отношений", сказал Амир Абдоллахиян.

Кроме того, стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимного сотрудничества и вкладу в мир и процветание в регионе.