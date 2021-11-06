6 нояб. 2021 г., 18:42
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Тегеран и Баку преодолели недоразумения благодаря мудрости руководителй двух стран

Тегеран и Баку преодолели недоразумения благодаря мудрости руководителй двух стран

Тегеран, 6 ноября. ИРНА — Иран поддерживает формат "3+3" - три закавказских страны и три их больших соседа - Россия, Иран и Турция и считает, что региональные проблемы можно решить с помощью внутрирегиональных механизмов.

Об этом заявил Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Азербайджана пожелал иранскому коллеге крепкого здоровья и скорейшего выздоровления от COVID-19.

"В последние месяцы, наряду с некоторыми недоразумениями, активизировались стороны, которым не нравятся хорошие отношения между двумя странами, что мы прошли с помощью мудрости официальных лиц двух стран, и теперь мы можем двигаться к дальнейшему расширению двусторонних отношений", сказал Амир Абдоллахиян.

Кроме того, стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимного сотрудничества и вкладу в мир и процветание в регионе.

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