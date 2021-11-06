Два иранских короткометражных фильма попали на кинофестиваль "Balinale"

Балинале, также известный как Балийский международный кинофестиваль - это некоммерческий негосударственный фонд, основанный в 2007 году. Его цель - предоставить индонезийским кинематографистам глобальную аудиторию, а также побудить зарубежных кинематографистов снимают в своих фильмах Индонезию. В этом году Балинале пройдет 11-14 ноября из-за вспышки Covid-19.

Сюжет фильма 113 – солдат No 113 случайно заснул в конференц-зале казармы.