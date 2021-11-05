5 нояб. 2021 г., 12:52
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News Code: 84530297
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Первая группа иностранных туристов прибыла в страну в условиях коронавируса

Первая группа иностранных туристов прибыла в страну в условиях коронавируса

Тегеран, 5 ноября, ИРНА - Заместитель министра туризма Министерства наследия, культуры, туризма и ремесел Али Асгар Шалбафан объявил о прибытии в страну первой группы иностранных туристов из России после отмены визового запрета и выпуска инструкций о том, как туристам следует посещать страну в условиях коронавируса.

Али Асгар Шалбафан после начала выдачи иранских туристических виз написал в своем аккаунте в Instagram: «После положительного голосования штаб-квартиры борьбы с коронавирусом о начале выдачи туристических виз первая группа иностранных туристов прибыла в Иран из России».

Он назвал инструкцию о присутствии иностранных туристов в условиях коронавируса в 31 провинцию страны шагом к надлежащему размещению прибывающих туристов, написали: «Готовится необходимая инфраструктура для надлежащего приема прибывающих туристов».

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