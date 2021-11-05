Первая группа иностранных туристов прибыла в страну в условиях коронавируса

Али Асгар Шалбафан после начала выдачи иранских туристических виз написал в своем аккаунте в Instagram: «После положительного голосования штаб-квартиры борьбы с коронавирусом о начале выдачи туристических виз первая группа иностранных туристов прибыла в Иран из России».

Он назвал инструкцию о присутствии иностранных туристов в условиях коронавируса в 31 провинцию страны шагом к надлежащему размещению прибывающих туристов, написали: «Готовится необходимая инфраструктура для надлежащего приема прибывающих туристов».